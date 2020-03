Serie A, assemblea convocata d’urgenza: si discute anche del calendario

Condividi questo articolo

La Lega Serie A ha appena annunciato la convocazione di un’assemblea d’urgenza. Domani ci sarà la riunione con l’UEFA (vedi articolo), poi si discuterà anche con le società. Il tema calendario è, ovviamente, parte dell’ordine del giorno.

CHIAMATA – “In conformità alle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari, l’Assemblea della Lega Serie A è convocata in via d’urgenza per venerdì 3 aprile. In videoconferenza alle ore 10 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 15 in seconda convocazione, per l’esame, la discussione e le decisioni in merito agli argomenti contenuti nel seguente ordine del giorno.

1. Verifica poteri.

2. Approvazione Verbale Assemblea 8 gennaio 2020.

3. Comunicazioni Presidente.

4. Comunicazioni AD

5. Ipotesi addendum accordo collettivo AIC/LNPA

6. Aggiornamento scenari calendario 2019/2020.

7. Ratifiche delibere del Consiglio di Lega del 10-19 febbraio 2020.

8. Varie ed eventuali.

L’Assemblea sarà regolata dalle vigenti disposizioni dello Statuto Regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie A”.