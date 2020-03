Lukaku: “Coronavirus, nessuno in giro! Dieta? A Milano cibo Inter a casa”

Condividi questo articolo

Lukaku ha parlato in diretta su Instagram, chiacchierando con il compagno di Nazionale Kevin De Bruyne. Tra le tante risate, non manca un riferimento agli allenamenti in casa, del periodo a Milano e alla situazione legata al Coronavirus. Di seguito le dichiarazioni del calciatore dell’Inter (qui le parole di Candreva sul belga)

TUTTI A CASA – Romelu Lukaku ha parlato in una diretta Instagram con Kevin De Bruyne: «Sono uscito ma tutto era chiuso, non c’era traffico. E’ divertente, non passava nessuna macchina. Stavo giusto facendo il giro della strada, all’angolo, a piedi. Sto con la mia famiglia. Dieta? Quando ero in Italia, a Milano, la gente dell’Inter mi portava il cibo ogni giorno per l’allenamento. Ho chiesto di darmi una cyclette. Tutte le challenges? C’è stata la challenge del miglior gol, quella del workout con la fidanzata… Ti ignorerò (dice a De Bruyne, ndr.)».