Lega Serie A e AIC cercano l’accordo sugli stipendi: novità a breve?

Il taglio degli stipendi è argomento decisamente caldo sul tavolo della Lega Serie A. Sono giorni di ragionamenti, riunioni con l’AIC e attenzione mediatica sull’argomento. Di seguito le ultime novità e le prospettive, riportate poco fa dall’ANSA

VERSO LA SOSPENSIONE – Lega Serie A e AIC continuano a ragionare su tempi e modalità per agire sugli stipendi dei calciatori. In particolare, secondo quanto filtra, l’ultima riunione sarebbe stata cordiale, ma ancora interlocutoria. In particolare resta la distanza sui mesi su cui adottare la misura di sospensone. La Lega ha avanzato una proposta formale per 4 mesi, l’AIC ha risposto chiedendo la sospensione per un solo mese. Le parti si riaggiorneranno per cercare un accordo in tempi brevi, entro il fine settimana.