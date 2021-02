Sanchez punta il Milan, poker nell’allenamento congiunto. Tris Gagliardini

Sanchez Inter-Milan Coppa Italia – Copyright Inter-news.it – Foto Tommaso Fimiano

L’Inter di Antonio Conte domenica alle 15 affronterà il Milan nel derby di Milano. I nerazzurri continuano quindi la preparazione ad Appiano Gentile. Ecco il report dell’allenamento odierno.

ALLENAMENTO CONGIUNTO – Se da un lato Antonio Conte ha dovuto registrare l’ennesimo stop di Stefano Sensi (QUI le ultime sul centrocampista nerazzurro), il tecnico oggi ha visto un Alexis Sanchez in forma verso il Milan. Ecco il report pubblicato dal club: “Dopo il successo casalingo contro la Lazio, l’Inter prosegue la preparazione al Centro Sportivo Suning: per la squadra di Conte oggi un allenamento congiunto con l’A.S. Vis Nova Giussano con gol nerazzurri di Sanchez (4), Gagliardini (3), Pinamonti (2), Vecino, Darmian, Akhalaia (2), Bonfanti“.

