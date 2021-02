VIDEO – Baggio, buon compleanno! Le sue 10 perle con la maglia Inter

Bildnummer: 01587392 Datum: 17.03.1999 Copyright: imago/Buzzi Roberto Baggio (li.) und Javier Zanetti (beide Inter) gehen beide zum Ball; Viertelfinale, quer, Kopfball, Sprung, springen Champions League 1998/1999, Internazionale FC Mailand – Manchester United 1:1, ManU, Vneg Mailand Dynamik, Fußball EC 1 Herren Mannschaft Gruppenbild Aktion Personen

Roberto Baggio è nato a Caldogno (VI) il 18 febbraio 1967. Il “Divin Codino” compie oggi 54 anni ricevendo gli omaggi di tutto il mondo del calcio mondiale per uno dei più grandi (per alcuni il più grande, ndr) giocatore italiano della storia.

DIVIN CODINO – Roberto Baggio ha realizzato 17 gol in 59 partite con la maglia dell’Inter. Nonostante il suo passato con Juventus e Milan l’ex Pallone d’Oro è nel cuore dei tifosi nerazzurri grazie alle sue giocate e in particolar modo alla storica doppietta nel match di Champions League contro il Real Madrid il 23 novembre 1998 vinto per 3 a 1. Noi di Inter-News.it vogliamo celebrarlo però con la sua Top 10, ovvero con i dieci gol più belli con la maglia nerazzurra nel video pubblicato su YouTube dalla stessa società.