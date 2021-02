Milan-Inter, Sensi si ferma ancora! Vidal, condizioni da valutare – Sky

Condividi questo articolo

Sensi – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Milan-Inter si avvicina e Conte si ritrova a dover fare i conti con un nuovo problema per Sensi. Secondo quanto rivelato da “Sky Sport 24”, il centrocampista nerazzurro si è fermato ancora. Di seguito i dettagli

INFORTUNIO – In vista di Milan-Inter il tecnico nerazzurro Antonio Conte si trova a fare i conti con un nuovo stop di Stefano Sensi. Secondo “Sky Sport 24”, il centrocampista nerazzurro ha accusato un affaticamento muscolare. Per quanto riguarda Arturo Vidal (vedi articolo), invece, le condizioni sono da valutare e la sua presenza al derby rimane in dubbio.