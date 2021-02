Buffon, multa per espressione blasfema in Parma-Juventus

Buffon aveva ricevuto un deferimento per una bestemmia durante la partita col Parma (vedi articolo). Adesso, il Tribunale Federale Nazionale, per le espressioni blasfeme pronunciate nella sfida contro i ducali, ha comminato una multa al portiere della Juventus

MULTA – Gianluigi Buffon non è nuovo ad episodi che contemplano la blasfemia. Il portiere della Juventus, lo scorso 26 gennaio, era stato deferito per una bestemmia pronunciata nel corso del match dei bianconeri contro il Parma del 19 dicembre. Quest’oggi, il Tribunale Federale, ha comminato all’estremo difensore una multa proprio per le frasi blasfeme pronunciate nel match contro i gialloblù. Di seguito il comunicato: “Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare presieduto da Cesare Mastrocola ha sanzionato con un’ammenda di 5.000 euro Gianluigi Buffon. Il portiere della Juventus era stato deferito per aver pronunciato una frase contenente un’espressione blasfema in occasione della gara con il Parma dello scorso 19 dicembre”.