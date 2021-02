Berlusconi svela: Â«Negli ultimi tempi mi sono trovato a tifare per l’Inter!Â»

Berlusconi svela: «Negli ultimi tempi mi sono trovato a tifare per l’Inter!»

MILAN, ITALY – MARCH 20: AC Milan president Silvio Berlusconi looks on before the Serie A match between AC Milan and SS Lazio at Stadio Giuseppe Meazza on March 20, 2016 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Milan-Inter, dopo Galliani (vedi articolo), ha un altro spettatore d’eccezione: Silvio Berlusconi. L’ex presidente rossonero, ora patron del Monza, svela di aver tifato per i nerazzurri negli ultimi tempi. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di “Sky Sport 24”

TIFOSO INASPETTATO – Milan-Inter è anche un po’ la sfida degli ex, soprattutto di Silvio Berlusconi. L’ex patron rossonero svela, un po’ a sorpresa, di aver fatto il tifo anche per i nerazzurri di Antonio Conte: «Io ho detto che negli ultimi tempi mi è successo di guardare l’Inter e da milanese mi sono trovato, senza volerlo, a tifare per l’Inter. E’ naturale per uno che ama molto la sua città sperare che l’Inter possa fare risultato. Naturalmente al prossimo derby terrò sicuramente per il Milan. Consiglio a Stefano Pioli? Magari troverò il coraggio di fargli una telefonata per dargli la mia opinione su come il Milan gioca».