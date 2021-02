Galliani: Â«Milan-Inter derby bello per Milano! Rossonero fino al midolloÂ»

Galliani: «Milan-Inter derby bello per Milano! Rossonero fino al midollo»

Adriano Galliani

Milan-Inter è la sfida più attesa della ventitreesima giornata di Serie A. Anche Adriano Galliani, ex dirigente rossonero, non sta nella pelle e urla il suo tifo sfegatato per la squadra di Pioli. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di “Sky Sport 24” al margine di un evento riguardante il Monza

TIFOSO SFEGATATO – Milan-Inter è una partita sempre molto sentita per Adriano Galliani, ex dirigente rossonero, attualmente Amministratore Delegato del Monza: «Silvio Berlusconi ha fatto gli auguri all’Inter? Io non posso! Non ho capito se era ironico, io ho poca ironia, sono rossonero fino al midollo e tifo per il Milan. Non mi perdo una partita e continuo a urlare ed esultare. Trentuno anni da CEO del Milan non si dimenticano facilmente. Io con tutto l’affetto che ho, sono grande amico di Beppe Marotta ma anche di altri dirigenti, mi avevano anche invitato al derby di andata, però non gli ho mai detto che sarei diventato tifoso dell’Inter (ride, ndr)».

DERBY AL VERTICE – Galliani prosegue parlando del derby di domenica sera, al quale il Milan arriva dopo aver perso la testa della classifica: «Ho sofferto anche io per la non bella partita contro lo Spezia, però bisogna ricordare il bello che è stato fatto. Il Milan non ha perso per mesi e mesi. Anche grazie al Milan e all’Inter abbiamo un derby tra la prima e la seconda in classifica, che è una cosa molto bella per la nostra città».