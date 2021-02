Maldini: Â«Europa League e Inter in tre giorni? Non ci piangiamo addossoÂ»

Maldini: «Europa League e Inter in tre giorni? Non ci piangiamo addosso»

Paolo Maldini Milan

Paolo Maldini, dirigente del Milan, è intervenuto a “Sky Sport” nel prepartita della sfida tra i rossoneri e la Stella Rossa, valevole per i sedicesimi di finale dell’Europa League. Inevitabile il commento sul derby di domenica contro l’Inter e su Dejan Stankovic.

SETTIMANA IMPEGNATIVA – Paolo Maldini ha voluto commentare in questo modo gli “ostacoli” del calendario per il Milan, costretto a giocare in trasferta questa sera i sedicesimi di Europa League e fra tre giorni il derby contro l’Inter: «Il Milan di quest’anno è diverso da quello dell’anno scorso. A livello psicologico vedremo come stiamo, siamo abituati a giocare ogni tre giorni e non ci siamo mai pianti addosso. Questa è stata la nostra forza. Nelle difficoltà siamo sempre venuti fuori e io mi aspetto una grande risposta dai ragazzi».

AVVERSARIO SPECIALE – Maldini ha parlato anche di Dejan Stankovic, avversario questa sera da allenatore, ma anche in passato come giocatore proprio nei derby di Milano: «Stankovic è sempre stato un avversario leale e simpatico, ho visto anche suo figlio portiere nel derby Primavera e devo dire che è un ottimo prospetto. Sono felice per questa sua avventura e per come sta andando».