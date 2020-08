Sanchez, meno dolore: domani esami. Speranze per eventuale finale – Sky

Condividi questo articolo

Andrea Paventi, inviato di “Sky Sport” in Germania al seguito dell’Inter, ha fatto il punto sulla situazione di Alexis Sanchez. Meno dolore oggi per il cileno, gli esami di domani potrebbero dare una speranza al giocatore in caso di un’eventuale finale.

BUONA NOTIZIA – Nonostante siano previsti per domani gli esami ad Alexis Sanchez, sembrano esserci buone notizie sia per il giocatore che per Antonio Conte. Come riporta l’inviato di “Sky Sport” Andrea Paventi, infatti, il cileno avrebbe sentito meno dolore rispetto a ieri nelle terapie di oggi. La speranza è quella di riaverlo in caso di un’eventuale finale: «Oggi Sanchez aveva meno male, l’allenamento è finito da poco. Ha fatto terapie, gli esami ci saranno domani in giornata e capiremo che margini ci sono. Non recupererà per la semifinale, ma se dovessero raggiungere la finale potrebbe esserci la chance di portarlo in panchina. Il fatto che oggi avesse meno male è però sicuramente un buon segno».