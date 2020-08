FOTO – Inter, allenamento e sorrisi: testa alla semifinale di Europa League

Torna in campo per l’allenamento l’Inter dopo la sfida di ieri sera contro il Bayer Leverkusen. Tanti sorrisi, ma anche concentrazione per la semifinale di Europa League.

ALLENAMENTO – Allenamento tra i sorrisi per l’Inter dopo la qualificazione alla semifinale di Europa League. La vittoria contro il Bayer Leverkusen ha reso certamente felici i giocatori e i tifosi, ma adesso non c’è tempo per perdere la concentrazione. Come sottolineato dai canali social ufficiali della società nerazzurra, adesso la testa è alla semifinale della competizione, contro una tra Shakhtar Donetsk e Basilea (QUI le formazioni della sfida tra ucraini e svizzeri).