Barella, la faccia dell’esultanza è contagiosa: un compagno lo imita

La simpatica faccia fatta da Nicolò Barella ieri alla telecamera, in seguito al gol dell’1-0 contro il Bayer Leverkusen, sta diventando virale. Dopo essere stata apprezzata dai tifosi sui social, anche i compagni in allenamento iniziano a imitarlo, come dimostrato dall’account “Instagram” ufficiale della società nerazzurra.

FACCIA CONTAGIOSA – Una faccia simpatica, che non è passata inosservata ai tifosi, fino a farla diventare virale. Stiamo parlando dell’espressione facciale di Nicolò Barella dopo l’1-0 segnato contro il Bayer Leverkusen. Come mostrato dall’account “Instagram” ufficiale dell’Inter, il numero 23 nerazzurro ha contagiato anche i compagni di squadra, in particolare Cristiano Biraghi.