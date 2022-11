Ranocchia: «Scudetto Inter una liberazione! Io primo tifoso, duri a morire»

Ranocchia si è raccontato a 360° sulla sua carriera con ampio raggio sull’Inter. Peraltro, dopo il ritiro, il giocatore è ritornato a San Siro (vedi articolo). Le sue parole sullo Scudetto, l’esordio e non solo

ESORDIO − Ranocchia non dimentica la sua prima in Serie A: «Esordio contro l`Inter a San Siro, giocavo nel Bari e facevo coppia con Leo Bonucci. Tra l`altro quella era l`Inter che poi avrebbe vinto il triplete. Ricordo la grande emozione e la soddisfazione per l`esordio e per il risultato, 1-1, ma ho sia ricordi abbastanza nitidi che molto accelerati perché ero veramente emozionatissimo. È stata una partita bellissima, quella giornata me la porterò dietro per sempre».

ORGOGLIO − Ranocchia sul ricordo più bello: «L’ultima a San Siro con la maglia dell`Inter: il saluto dei tifosi mi ha ripagato di tutti gli sforzi fatti. Ho fatto parte di una società fortissima per tanti anni, sono stato anche capitano ed è stato un orgoglio indescrivibile, con la responsabilità, le emozioni e le difficoltà che comporta indossare la fascia di capitano di una squadra come quella nerazzurra. Sono stato bravo e fortunato a guadagnarmi sempre la fiducia di società, compagni e allenatori, ho sempre cercato di aiutare la squadra in tutti i modi e questo i tifosi lo hanno apprezzato. E poi aggiungerei anche la festa scudetto...».

SCUDETTO − Poi Ranocchia racconta la vittoria del tricolore: «La festa è arrivata alla fine di un percorso lungo, con momenti difficili. Quando siamo riusciti a vincere lo scudetto è stata una liberazione, dopo averlo cercato e rincorso per tanti anni. A livello calcistico credo sia stato il momento più bello della mia vita. Purtroppo non abbiamo potuto festeggiarlo subito sul campo perché abbiamo vinto il giorno successivo alla nostra partita, quando l`Atalanta non è riuscita a vincere la sua, ma è stato fantastico anche fare festa tra di noi con tutti i compagni, prima di farlo con la nostra gente».

GOL − Ranocchia non ha dubbi sul suo gol più bello: «Si in realtà non ne ho fatti tantissimi (ride), quindi me li coccolo un po` tutti! Se devo sceglierne uno ti dico quello in rovesciata segnato contro l`Empoli in Coppa Italia perché probabilmente è stato il più bello e il più particolare. Poi tra l`altro quel trofeo lo abbiamo anche alzato».

MONZA-INTER − Il parere di Ranocchia in merito alla gara del 7 gennaio: «Spero sia una bella partita, tra due società che mi hanno dato tanto. All`Inter sono stato 11 anni e, come raccontavo, ho vissuto momenti incredibili, a Monza mi hanno fatto sentire subito a casa e dopo l`infortunio e la decisione di smettere mi sono stati molto vicini. Li ho frequentati per poco tempo ma spero con tutto il cuore che si salvino e che costruiscano un futuro importante. L’Inter è la squadra del mio cuore, mi godrò questa partita».

MOMENTO − Infine, Ranocchia non si dimostra preoccupazione del periodo dei nerazzurri: «Hanno passato periodo difficile e ora si stanno riprendendo. Conosco le qualità calcistiche e umane dei ragazzi e del mister, spero che a fine anno possano vincere dei trofei, sono il loro primo tifoso e sono tranquillo: il gruppo è forte. È vero che il Napoli è distante, ma in un campionato così strano tutto è aperto. Battaglieranno insieme a Juventus e Milan, tutte squadre con un dna importante, tutte dure a morire».

Fonte: Lega Serie A