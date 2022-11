Ranocchia commosso: «Che emozione tornare a casa, forza Inter sempre»

Andrea Ranocchia è ritornato a San Siro. Presenza fortunata perché l’Inter ha ritrovato la vittoria dopo il KO di Torino. Successo esagerato col Bologna (6-1). L’emozione dell’ex nerazzurro

EMOZIONE − Ranocchia ha appeso le scarpette al chiodo dopo la brevissima esperienza al Monza, conclusasi, suo malgrado, per un brutto infortunio alla gamba. Da grande ex Inter è ritornato a San Siro nella giornata di ieri per assistere a Inter-Bologna, match vinto 6-1 dai ragazzi di Simone Inzaghi. Frog commosso per il suo come back, questo il post su Twitter.

Che emozione tornare a casa ⚫️🔵 FORZA INTER SEMPRE! pic.twitter.com/SpEaqNwKSE — Andrea Ranocchia (@23_Frog) November 10, 2022

L’ormai ex difensore rimane sempre un esempio di professionalità e costanza.