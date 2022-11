Eto’o: «Camerun vincerà il Mondiale, serve pazzia come l’Inter del Triplete»

Eto’o ritiene il Camerun pronto per vincere il Mondiale. Mai una squadra africana è riuscita a laurearsi nella storia campione del Mondo. In Qatar ci proverà. L’ex fuoriclasse cita addirittura la sua Inter tripletista

FACCIA COME NOI − Samuel Eto’o carica la sua Nazionale in vista del Mondiale in Qatar e prende come esempio l’Inter del Triplete: «Non vedo perché il Camerun non possa vincere il Mondiale. Credo che per vincere la Coppa del Mondo non serva essere mostri o alieni, serve solo una buona preparazione, una forte mentalità e un pizzico di follia. Prendo sempre l’Inter come esempio: nessuno all’inizio del 2009/10 pensava che potessimo vincere la Champions League, ma Mourinho ha fatto una pazzia, con un gruppo di uomini e di guerrieri. Voglio la stessa cosa per il Camerun. Il Camerun vincerà in finale contro il Marocco». Le sue parole a Espn. Farà il Mondiale con la nazionale dei leoni indomabili anche l’interista André Onana (vedi convocati).