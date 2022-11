Barzaghi: «Inter, o vince o perde! A Bergamo per allontanare il male oscuro»

Barzaghi commenta la vittoria in rimonta dell’Inter nel match contro il Bologna. Tra i fantasmi delle scorsa stagione e le paura dei blackout di quest’anno, questa la disamina del giornalista nel corso della trasmissione di Italia Uno.

SENZA FIATO – Marco Barzaghi parla di Inter-Bologna e della forte risposta nerazzurra dopo la sconfitta contro la Juventus. Nel corso del servizio di “Sportmediaset”, afferma: «Una squadra senza mezze misure: o vince o perde! Quello dell’Inter è un up and down che lascia senza fiato. Dopo aver temuto il remake della partita di ritorno contro il Bologna della scorsa stagione, Simone Inzaghi riesce a scacciare le paure. A suonare la carica ci pensa sempre Edin Dzeko (vedi articolo), al settimo gol in Serie A, che stappa la tensione e guida la prima rimonta compiuta dall’Inter in campionato. Dopo il pareggio i nerazzurri si scatenano. Inizia Federico Dimarco, con la sua prima doppietta, poi Lauraro Martinez torna al gol. Dopo arrivano le altre ciliegine di Hakan Calhanoglu e Robin Gosens. Il 6-1 tennistico riporta l’Inter nella zona Champions League. Ora, però, Inzaghi deve cercare di allungare contro l’Atalanta, allontanando il male oscuro di una squadra senza mezze misure». Questo il pensiero sulla situazione dell’Inter, espresso da Barzaghi nel corso della trasmissione di Italia Uno.