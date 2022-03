Prima Pagina IN Edicola: Supersabato, rischia di più Inzaghi. Esame Piatek

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola

CORRIERE DELLO SPORT

Dal Maradona (15) il via di un sabato da sogni. Otto ore da Scudetto. Napoli, Inter e Milan in campo: rischia di più Inzaghi. Contro l’Udinese Spalletti rilancia Insigne e Zielinski. Per i nerazzurri l’esame Piatek (18). Pioli a Cagliari: è ballottaggio Giroud-Ibra (20.45). Lunedì l’incontro per il rinnovo tra la Juventus e gli agenti di Paulo. Dybala prende la rincorsa. Restare, la sua prima opzione. Non andrà in nazionale per ritrovare la forma migliore (ok di Scaloni). Subito dopo la sosta c’è l’Inter.

TUTTOSPORT

Supersabato. Milan, Napoli, Inter: vietato sbagliare! Comincia Spalletti contro l’Udinese. Poi Inzaghi contro la Fiorentina. Continua Pioli a Cagliari.