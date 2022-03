VIDEO – Sassuolo-Spezia 4-1, Serie A: gol e highlights della partita

Sassuolo-Spezia, anticipo della trentesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 4-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia.



RIPRESA DILAGANTE – Sassuolo-Spezia 4-1 nell’anticipo della trentesima giornata di Serie A. Continua l’ottimo 2022 del Sassuolo, ancora una volta capace di prendersi i tre punti. Si ferma subito lo Spezia, a sei giorni dalla vittoria sul Cagliari. Dopo un quarto d’ora Viktor Kovalenko frana su Davide Frattesi, regalando un nuovo rigore ai neroverdi che stanno diventando habitué dal dischetto. Domenico Berardi non sbaglia, 1-0 al 17′. Lo stesso Frattesi però si fa ipnotizzare nell’uno contro uno da Ivan Provedel e dal possibile 2-0 si passa al pareggio al 36′, un gran sinistro a giro di Daniele Verde. Lo Spezia dura fino a inizio secondo tempo, poi al 48′ Grégoire Defrel pesca Berardi che tiene il rientro di Arkadiusz Reca e di destro porta di nuovo avanti il Sassuolo. Per l’attaccante calabrese è il centesimo gol in Serie A. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo la palla resta in area e Kaan Ayhan in diagonale firma il 3-1 al 78′, la sua prima rete nel campionato italiano. Tre minuti dopo il subentrato Gianluca Scamacca supera su punizione la barriera non certo ermetica e firma il poker.

Video con gli highlights di Sassuolo-Spezia dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.