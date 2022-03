Sissoko: «Inter favorita per il titolo. Fiorentina? Può vincere contro le big»

L’ex giocatore della Juventus, Momo Sissoko, ritiene l’Inter favorita per la vittoria dello Scudetto. Poi una considerazione anche sull’imminente avversaria dei nerazzurri in campionato, la Fiorentina

SCUDETTO − Il pensiero di Sissoko sulla lotta scudetto: «Da tifoso bianconero dico la Juventus. Certo, è difficile la rimonta ma il campionato non è ancora finito, ci sono ancora 9 giornate e possono cambiare tante cose. Adesso la squadra favorita è l’Inter hanno una rosa molto forte».

CONTRO LE GRANDI − Sissoko sulla prossima avversaria dell’Inter: «La Fiorentina ha una rosa adatta per andare in Europa, poi dipende molto da come loro giocheranno le partite che restano, dipende molto da come i giocatori scenderanno in campo se potranno andare in Europa League o Conference League. Credo che possano riuscirci. Nelle ultime nove giornate affronteranno Inter, Napoli, Milan e Juventus; penso abbiano una rosa adatta per giocare un bel calcio e vincere qualsiasi tipo di partita. Contro le grandi squadre bisogna sempre capire in che condizione si arriva alla sfida ma la Fiorentina, sulla carta, è abbastanza forte per vincere contro queste squadre».

Fonte: Football news 24