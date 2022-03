Cagni: «Inzaghi, un motivo per i suoi errori. Fiorentina non brillante»

L’ex allenatore Gigi Cagni ha parlato a TMW Radio del lavoro di Simone Inzaghi all’Inter e della sfida di domani dei nerazzurri contro la Fiorentina.

NECESSITÀ DI DIMOSTRARE – Gigi Cagni ha parlato così di Simone Inzaghi e del suo lavoro all’Inter: «Oggi il leader della squadra è l’allenatore e questo porta anche a sbagliare di più, perché prima i giocatori in campo erano di un livello diverso. Inzaghi non può avere l’esperienza di Conte, se la sta facendo e per questo a volte fa degli errori. Ora deve dimostrare di meritare una panchina così importante e giocarsi lo scudetto fino alla fine. La Fiorentina è in una situazione non brillantissima, visto che concede tanto agli avversari».