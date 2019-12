Politano in uscita, due opzioni. Tre nomi a centrocampo per gennaio – Sky

Alessandro Sugoni, esperto di calciomercato e giornalista di “Sky Sport”, ha parlato degli ultimi aggiornamenti di calciomercato soffermandosi anche sull’Inter. Politano resta in uscita – Napoli o Fiorentina per lui – mentre in entrata si punta sempre a rinforzare il centrocampo. Di seguito le sue parole a “Sky Sport 24”.

DOPPIA OPZIONE – «La notizia positiva per Conte è che dopo la sosta l’emergenza infortuni rientrerà. A prescindere da questo, l’Inter valuta situazioni contingenti e la necessità di coprire due ruoli fondamentali. Si sta parlando col Napoli di uno scambio di prestiti per sei mesi Llorente-Politano per coprire le esigenze numeriche e di rosa di entrambi gli allenatori. Politano è anche nel mirino della Fiorentina, che sarebbe disposta a prenderlo a titolo definitivo».

NOMI A CENTROCAMPO – «Per quanto riguarda i due ruoli che dicevo, sono esterno sinistro e centrocampista. Il nome caldo rimane Kulusevski, però il Parma non vorrebbe lasciarlo andare a gennaio. L’Inter ha già incontrato l’Atalanta per l’estate, valutazione per 35 milioni. Poi rimane il nome di Vidal, che per temperamento e caratteristiche Conte vedrebbe benissimo in squadra. La terza idea è Soumaré, che in Francia dicono che sia in uscita dal Lille per andare in una grande squadra, ma c’è da ricordare che i giovani francesi sono sempre valutati tantissimo».