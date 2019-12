Giroud, non solo Inter: tre squadre interessate al 18 del Chelsea

Secondo quanto riporta il quotidiano francese Le Progrès, non ci sarebbe solo l’Inter sulle tracce di Olivier Giroud. Per il numero 18 del Chelsea, infatti, è forte anche l’interessamento di Olympique Lione e Bordeaux

VICE LUKAKU – Tra i vari nomi scandagliati sul mercato dall’Inter per gennaio, c’è anche quello di Olivier Giroud. L’attaccante francese del Chelsea sta trovando poco spazio in squadra quest’anno e cerca la cessione per potersi giocare le sue chance di avere un posto nella spedizione della Francia a Euro 2020. Antonio Conte ha avuto modo di allenarlo ai tempi sulla panchina dei blues e gli farebbe piacere averlo a disposizione come vice Lukaku, un giocatore che al momento, per caratteristiche fisiche e tecniche, manca alla panchina nerazzurra.

LOTTA A TRE – Il giocatore è in scadenza a giugno e potrebbe essere prelevato già in inverno a basso costo. Il problema, però, secondo quanto trapela dalla Francia, è la possibile concorrenza su di lui. Infatti non solo l’Inter sarebbe sulle tracce del giocatore, bensì anche due club transalpini: Olympique Lione e Bordeaux. I nerazzurri, però, potrebbero anche lasciar perdere questa pista per portare avanti i discorsi con il Napoli su uno scambio di prestiti semestrale tra Matteo Politano e Fernando Llorente.