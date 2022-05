Perisic, cominciato l’incontro tra rappresentanti e Inter – SM

L’Inter si sta incontrando con Ivan Perisic, o meglio, i suoi rappresentanti per cercare di prolungare il contratto con i nerazzurri. Oggi l’agente e il suo avvocato di fiducia sono arrivati in Sede Inter per parlare con la dirigenza.

INCONTRO – L’incontro tra l’Inter e l’entourage di Ivan Perisic è al momento in corso come riporta SportMediaset. L’Inter l’ha fatta la sua offerta mentre l’esterne chiede un biennale da 6 milioni di euro a stagione. Tra poco terminerà l’incontro e vedremo se trapelerà qualcosa.

Fonte: SportMediaset