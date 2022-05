Inzaghi, rinnovare e avere un mercato all’altezza per vincere ancora

L’Inter ha chiuso la stagione. I nerazzurri ora devono resettare e andare avanti con la dirigenza che deve far mercato e prendere delle decisioni importanti. Inzaghi dovrà rinnovare e poi attendere.

PROGRAMMA – Serve programmare, serve fare bene in questi mesi e poi arrivare ad agosto pronti per la nuova stagione. Inzaghi nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, firmerà il rinnovo del contratto e attenderà di sapere che mercato sarà fatto dalla società. I nerazzurri hanno bisogno di qualche colpo, visto che molti saluteranno e Inzaghi vuole una rosa competitiva per competere su tutti i fronti. Insomma, all’altezza dell’inter.