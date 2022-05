Perisic-Inter, incontro finito! Offerta aumentata. I dettagli – AP

L’Inter ha chiuso ieri la sua stagione contro la Sampdoria e ora lavora per i rinnovi di contratto e per il mercato. Questo pomeriggio si sono incontrati l’agente di Perisic e il suo avvocato in sede e, come riporta Alfredo Pedullà, ci sono novità.

NOVITA’ – L’Inter ha incontrato oggi l’entourage di Ivan Perisic per parlare del rinnovo. E le cose sembrano essersi mosse. Come spiega infatti Alfredo Pedullà, l’offerta si è alzata da 4.5 milioni a 5 milioni di euro rispetto ai 4 che attualmente il croato percepisce. Oltre a questo ci sono i bonus che porteranno tutto a 6 milioni di euro. Si attende risposta, ma l’Inter è molto fiduciosa e sicuramente consapevole di aver fatto il massimo.