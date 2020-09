Perisic-Bayern Monaco, Rummenigge tratta con l’Inter: il nodo – Bild

Condividi questo articolo

Perisic Bayern Monaco

Karl-Heinz Rummenigge, amministratore delegato del Bayern Monaco, scende in campo per convincere l’Inter a cedergli Ivan Perisic

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato dalla Bild, il Bayern Monaco avrebbe intenzione di trattenere Ivan Perisic a titolo definitivo. Per riuscire in questo obiettivo Karl-Heinz Rummenigge, amministratore delegato del club bavarese, si starebbe occupando di persona dell’affare con l’Inter. La società nerazzurra non vorrebbe riavere in squadra l’esterno offensivo croato, ma sarebbe ancora stato trovato l’accordo sulla valutazione del cartellino del giocatore.

OSTACOLO – Il prezzo fissato dal diritto di riscatto era intorno ai 20 milioni di euro, cifra però considerata troppo elevata dai vertici della compagine tedesca. Così questi ultimi starebbero tentando di abbassare la somma richiesta dalla controparte italiana adeguando la domanda anche a causa della crisi dovuta alla pandemia da Coronavirus.