Onana porta 6 regali all’Inter! Le caselle mancanti di Inzaghi − TS

Onana presto sarà del Manchester United, che ha raggiunto l’accordo con l’Inter. Con i soldi del portiere africano bisognerà chiudere le caselle mancanti

SLOT − Onana dall’Inter al Manchester United per una cifra complessiva di 55 milioni di euro. Il dado è tratto. L’accordo tra i club è stato trovato e presto, già nelle prossime ore, il portiere volerà a Manchester. Maxi plusvalenza per i nerazzurri che con la cessione di Onana potranno coprire tutti gli slot mancanti: ben 6. Nello specifico, due portieri, un difensore, un vice-Dumfries, un sesto centrocampista e ovviamente un attaccante. Se sull’erede di Skriniar e sull’alternativa all’olandese, il piano sembra già delineato, bisogna andare a chiudere per la porta. Sommer e Trubin i soliti noti. Più facile lo svizzero che per 6 milioni passerà in nerazzurro, più complicata la pista per l’ucraino dello Shakhtar Donetsk, per cui la valutazione è di 30 milioni di euro. Resta sempre viva l’ipotesi Audero. Quanto agli altri due reparti, in divenire la situazione Lukaku, mentre a centrocampo piace sempre Samardzic.

Fonte: Tuttosport − Federico Masini