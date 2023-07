Gosens, l’Inter fissa il prezzo. Correa? Si paventa un’ipotesi! − TS

Gosens e Correa sono due variabili del mercato dell’Inter. Il tedesco piace in Premier League e in Bundesliga, per il Tucu ad oggi zero proposte

VARIABILI − Robin Gosens e Joaquin Correa rimangono in uscita dall’Inter. Il tedesco piace al Bournemouth in Premier League, a Union Berlino e Wolfsburg in Bundesliga. Lui vorrebbe ritornare in patria anche per ritrovare appieno la Nazionale. Da questo punto di vista, i lupi verdi hanno mosso importanti passi avanti nelle ultime ore. Il Wolfsburg ha, infatti, trovato un accordo col giocatore per un quinquennale, ma manca ancora quello con l’Inter. I nerazzurri fissano il prezzo a 18 milioni di euro, ovvero tanto quanto pesa a bilancio Gosens. Più tortuosa la strada per Correa. Ad oggi, il Tucu non ha offerte concrete ma solo sondaggi. Nel caso la situazione rimane così, allora l’Inter potrebbe anche pensare di cederlo in prestito al primo acquirente.

Fonte: Tuttosport − Federico Masini