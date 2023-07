Onana, con lui l’Inter attaccava in 11! Lascia un vuoto tattico − TS

L’Inter è pronta a salutare André Onana. Il portiere andrà al Manchester United. Per Simone Inzaghi sarà un vuoto tattico difficile da colmare

GRAVE PERDITA − D’altronde se uno come Guardiola lo aveva individuato come l’uomo più temibile dell’Inter qualcosa voler pure dire. Onana è pronto a salutare la Serie A e Milano, il Manchester United è pronto ad accoglierlo. Una cessione remunerativa con cui il club potrà completare definitivamente la rosa. Ma l’addio del portiere del Camerun lascerà un grande vuoto tattico da colmare per Simone Inzaghi. Onana, infatti, si è distinto nella scorsa stagione per la sua straordinaria dote di regista arretrato. Onana ha registrato un 81.3% di passaggi riusciti, con una distribuzione efficace anche sul lungo. Prendendo in considerazione quei passaggi che viaggiano oltre i 24.5 metri, la percentuale di riuscita dell’ex prodotto del settore giovanile del Barcellona è stata di ben il 54.7%. Onana ha toccato il 72% di palloni tra l’area piccola ed il limite estremo dell’area di rigore. In pratica, con Onana in campo l’Inter attaccava con undici uomini di movimento contro i dieci avversari. Inoltre, non solo bravo e sicuro con i piedi ma anche tra i pali tant’è che nell’ultima Champions League il portiere dell’Inter ha concesso 7.8 gol in meno (escludendo le autoreti) rispetto a quelle che avrebbe dovuto subire in base alla qualità dei tiri subiti.

Fonte: Tuttosport − Michele Tossani