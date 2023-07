Onana, l’Inter aspetta 55 milioni! L’umore del portiere in ritiro − Sky

L’Inter non scende e aspetta i suoi 55 milioni per André Onana. Si attende il rilancio del Manchester United. Intanto il portiere è in ritiro

SERENO − Matteo Barzaghi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, ha illustrato la situazione Onana: «Per ora il Manchester United è arrivato a 50 milioni con i bonus; quindi, a livello cash sono 45 più o meno. A 55 si può chiudere, la sensazione è che presto questo tipo di offerta potrà arrivare. Oggi Onana è qua ad Appiano Gentile, con de Vrij, Lautaro Martinez e tutti gli altri. Il vero ritiro, con il ritorno degli italiani, sarà da lunedì. Onana è sereno, sta bene all’Inter. Ovviamente, un’offerta migliorativa dall’Inghilterra farebbe felice l’Inter così come lo stesso Onana, che comunque andrebbe a giocare in un club molto importante».