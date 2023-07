Padovan: «Lukaku come Bremer? Dico di no per 3 motivi. L’Inter…»

Padovan si esprime su Romelu Lukaku, finito nel presunto mirino della Juventus. L’Inter sta provando a riportarlo a Milano dal Chelsea

BREMER BIS − In collegamento su Radio Sportiva, Giancarlo Padovan risponde ad un ascoltatore preoccupato per l’ipotesi Lukaku-Juventus: «Nel mercato abbiamo imparato che tutto è possibile. Ero all’ora direttore di TS e dicemmo che il prossimo allenatore della Juventus fosse stato Deschamps, invece, lo divenne Capello. Ma la vedo difficile. Uno che Vlahovic vada al Chelsea, due, per come Lukaku si è esposto lo scorso anno, si è sbilanciato troppo. Terza cosa, l’Inter al contrario della Juventus ha fatto delle offerte concrete. Nel momento in cui chiudono per Onana al Manchester United, andranno ad affondare al Chelsea. Ma siamo in una situazione bloccata: lunedì o va all’Inter o si aggregherà momentaneamente al Chelsea. Lukaku come Bremer? Io dico di no».