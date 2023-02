Milito: «Lautaro Martinez all’Inter, ecco com’è andata. Stravedo per Dzeko! Lukaku…»

Diego Milito ospite d’eccezione alla Bobo TV in diretta su Twitch, ha parlato inevitabilmente del 2010 con l’Inter, poi anche di com’è nata la trattativa tra i nerazzurri e Lautaro Martinez. Poi ha espresso una sua opinione riguardo i nerazzurri oggi, con Edin Dzeko e le difficoltà di Romelu Lukaku.

STAGIONE INDIMENTICABILE – Diego Milito parla inevitabilmente della stagione del Triplete con l’Inter: «Il 2010 è stato l’anno che tutti i calciatori sognano, un anno magico con una squadra straordinaria di grandissimi campioni e allenatore top perché senza José Mourinho non avremmo mai vinto quello che abbiamo vinto. È stato un allenatore fondamentale perché riesce a far uscire il meglio di tutti i giocatori, gestendo ogni momento come nessuno. In diversi momenti abbiamo capito che potevamo realizzare il sogno, il primo momento è stata la partita di Kiev dove eravamo quasi fuori dal girone. La partita con il Chelsea ci ha dato la consapevolezza di poter andare oltre le nostre possibilità. Durante i sorteggi alla Pinetina non volevamo giocare contro di loro e li abbiamo beccati. Abbiamo giocato la finale con il Bayern Monaco che era uno squadrone, ma contro il Barcellona era come una finale perché era la squadra da battere, una delle squadre più forti della storia del calcio. Noi abbiamo fatto una partita straordinaria segnando tre gol e ci ha permesso di andare al Camp Nou più tranquilli».

INTER DI OGGI – Diego Milito parla dell’Inter attuale allenata da Simone Inzaghi: «L’Inter sta facendo un buon percorso, ma davanti ha il Napoli che sta facendo un campionato straordinario. Credo che è più merito del Napoli che demerito dell’Inter che ha vinto la Supercoppa Italiana che ha vinto il derby ed è seconda in classifica. Bisogna vedere dove può vedere in Champions League. Romelu Lukaku deve lavorare sul fisico, per me è un grandissimo attaccante che ha dato tantissimo all’Inter. L’ultimo anno ha vuto dei problemi fisici essendo un giocatore grande, ci mette un po’ di più a recuperare. Io stravedo per Dzeko, Lukaku deve stare bene fisicamente altrimenti è difficile».

MIGLIORI ATTACCANTI – Diego Milito esprime una sua opinione riguardo i migliori attaccanti presenti, tornando alla sua esperienza in Nazionale con l’Argentina: «Ci sono tanti attaccanti bravi in circolazione, Julian Alvarez è un giocatore straordinario e lo ha dimostrato anche durante il Mondiale. Lautaro Martinez sta facendo benissimo, lo sta dimostrando all’Inter. A me piace guardare il calcio senza fare paragoni. Io sono stato tante volte in Nazionale ma non ho giocato tanto perché la concorrenza era elevata: Batistuta, Crespo, Tevez, Higuain, Aguero. Antonio Cassano? È stato uno de migliori giocatori con cui ho giocato, aveva una visione di gioco incredibile, ed era molto simile a Riquelme a livello di visione. Insieme ci siamo divertiti un po’, anche se non abbiamo giocato tantissimo insieme».

RETROSCENA – Diego Milito svela qualche retroscena riguardo l’arrivo di Lautaro Martinez all’Inter, parlando anche della sua esperienza da dirigente: «Aver fatto il dirigente mi è piaciuto tanto, la gestione del calcio mi piace tanto. L’ho fatto al Racing Club vincendo due campionati. Purtroppo in Argentina è un ruolo diverso rispetto l’Europa, mi piacerebbe continuare su questa strada. Lautaro Martinez all’Inter? Era già un giocatore seguitissimo da tutti, c’era un’offerta dell’Atletico Madrid dopo un lungo tira e molla. A quel punto dico al presidente che volevo parlare con Javier Zanetti, a quel punto Ausilio ha preso l’aereo per Buenos Aires per chiudere l’offerta, è stata bravissima l’Inter».