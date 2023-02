Inzaghi, attenzione al pericolo Taremi. Riferimento da togliere al Porto

Mehdi Taremi è il giocatore più pericoloso del Porto. L’attaccante è il riferimento centrale della costruzione di Sergio Conceicao, l’obiettivo di Simone Inzaghi è chiaro: togliere la possibilità di appoggiarsi all’iraniano.

LIVELLO – Mehdi Taremi è un giocatore di un altro livello nel Porto di Sergio Conceicao. La squadra portoghese si affida al suo attaccante per superare l’ostacolo Inter. Simone Inzaghi ha un solo compito: togliere palle giocabili all’iraniano, evitare che gli avversari si possano appoggiare al loro calciatore principale. Taremi si muove e aiuta i suoi compagni come fa Edin Dzeko con i nerazzurri. Gode di una tecnica importante, il suo fisico gli permette di lavorare bene spalle alla porta e la freddezza davanti al portiere è di quelle a cui dare la massima attenzione. L’iraniano, grazie al suo lavoro, dà la possibilità al Porto di superare il primo pressing avversario offensivo con lanci lunghi e studiati. Inzaghi dovrà evitare che questo possa accadere. Con il Napoli il lavoro è riuscito bene, Victor Osimhen ha sofferto la marcatura di Francesco Acerbi e dovrà accadere lo stesso mercoledì in Champions League.