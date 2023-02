Inter, solo una questione di priorità. Contro il Porto ci si gioca la stagione

La corsa del Napoli è ai limiti della perfezione, lo Scudetto è un miraggio per l’Inter. Per tale motivo il focus va spostato sulle coppe, in particolare sulla Champions League. Dalla partita contro il Porto dipende il giudizio di un’intera stagione.

GIUDIZI – Giudicare una stagione da due partite è molto difficile. La situazione dell’Inter però impone questo: il Napoli non si ferma e probabilmente non lo farà, venti vittorie in ventitre partite sanciscono un cammino perfetto. I nerazzurri non possono e non ambiscono ormai allo Scudetto, gli stop contro Monza, Empoli e Sampdoria hanno diminuito ancora di più le possibilità, se non cancellato totalmente queste. Per tale motivo il focus di Simone Inzaghi deve spostarsi sulle coppe, in particolare la Champions League. Pescare agli ottavi di finale il Porto da seconda del girone non capita spesso, il Liverpool dello scorso anno insegna. Un’occasione del genere va sfruttata, i vantaggi di un’eventuale vittoria sarebbero enormi anche dal punto di vista economico. Uscire a questo punto verrebbe giudicato quasi come un fallimento, Inzaghi ha il destino nelle sue mani.