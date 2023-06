Milito: «Inter, grande stagione! In Champions League è mancato poco»

Milito nel corso della sfida “Operazione Nostalgia”, in un’intervista su Sportitalia ha commentato la stagione dell’Inter di Simone Inzaghi.

GRANDE STAGIONE – Diego Milito ha commentato così la stagione dei nerazzurri: «Credo che l’Inter abbia fatto una grandissima stagione: grande percorso in Champions e in Coppa Italia. Anche in campionato si è ripresa bene negli ultimi mesi, ma il percorso in Champions League è stato straordinario. Arrivare in finale è sempre difficile ed è un traguardo importante, peccato che non sia riuscito a portare la coppa a Milano. Ha giocato una grande finale, un ottima gara e meritava qualcosa di più, lo abbiamo visto tutti. Gli è mancato davvero poco. Penso che se questi sono i presupposti, i nerazzurri faranno un’altra grande stagione».