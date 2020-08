Messi-Inter, Suning studia fattibilitÃ  colpo. Eriksen, futuro deciso – SM

Messi-Inter, Suning studia fattibilità colpo. Eriksen, futuro deciso – SM

Condividi questo articolo

Lionel Messi potrebbe diventare un obiettivo dell’Inter. Secondo quanto riferito da “SportMediaset”, infatti, il presidente nerazzurro Steven Zhang avrebbe raccolto sponsor in Cina per inseguire il colpo di mercato. Aggiornamenti anche sul futuro di Christian Eriksen

SOGNO – Questi gli aggiornamenti sul mercato dell’Inter da Simone Cerrano per “SportMediaset”: «Per l’Inter Messi è una splendida suggestione. Dalla Spagna rimbalzano voci di un Messi in contrasto con il presidente del Barcellona Bartomeu. Suning sta studiando il colpo, sia dal punto di vista finanziario che da quello commerciale. Eriksen? I nerazzurri non hanno alcuna intenzione di cederlo. Lui ha chiesto espressamente più spazio. Da lui ci si aspetta un cambio di marcia ma i primi segnali positivi sono già arrivati contro il Getafe».