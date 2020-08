Madonna: “Teniamo alla Youth League. Rennes? Squadra pericolosa”

L’Inter Primavera si appresta a ripartire. Il 16 agosto, infatti, la formazione scenderà in campo per gli ottavi di UEFA Youth League contro il Rennes. Di questo e della ripresa ha parlato ai microfoni di “Inter TV” il tecnico Armando Madonna:

RIPRESA – Queste le parole di Armando Madonna: “E’ da tempo che siamo tornati in campo, logicamente a supporto della Prima Squadra con tutti i nostri ragazzi. Dobbiamo ringraziare la società che ci ha permesso di tornare a lavorare dopo mesi difficili, ritrovarci tutti insieme e preparare i prossimi impegni. A livello mentale c’è voglia di giocare, mentre a livello fisico è già un po’ che ci stiamo preparando. La UYL è una competizione a cui teniamo particolarmente, arriviamo carichi per fare la nostra parte. Rennes? “I francesi sono forse la squadra più pericolosa della competizione: hanno vinto il campionato lo scorso anno e diversi giocatori hanno esordito in Prima Squadra. Sono forti e organizzati, però ci sono tante incognite dovute allo stop forzato. Cerchiamo di goderci la sfida e di andare a Nyon per cercare di vincere. Non sempre capita di giocare partite così importanti, è un momento da sfruttare al massimo e lo sappiamo benissimo. Allenamenti e partite servono ai ragazzi per crescere, loro devono entrare nell’ottica di cercare di migliorare e interpretare al massimo ogni sessione di allenamento. Competizioni come la Youth League ci danno la possibilità di confrontarci con grandi club europei, vedere a che punto siamo e quali ragazzi sono già pronti per affrontare grandi sfide”.

Fonte: inter.it