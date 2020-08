Merlo: “Inter, nuovi acquisti hanno alzato asticella. Con la Fiorentina…”

Beatrice Merlo, difensore di Inter Women, intervistata ai microfoni di “Inter TV” ha parlato dell’imminente ripartenza della Serie A Femminile. La squadra nerazzurra, nella prima giornata, affronterà la Fiorentina Femminile

AMBIZIONE – Queste le parole di Beatrice Merlo: «Sfida contro la Fiorentina? Si parte con il botto, dopo tanti mesi di fermo iniziare con una partita così ti fa crescere e maturare. Abbiamo ripreso gli allenamento e vogliamo mostrare di averci messo il cuore. Ci stiamo allenando bene, il ritiro ci sta facendo bene come squadra e anche singolarmente. Calendario? Come quello dell’anno scorso, prima o poi bisogna incontrarle tutte. Obiettivi? Mi aspetto di crescere e di migliorare su alcuni aspetti, spero di non prendere un altro rosso(ride, ndr). Come squadra speriamo di levarci tante soddisfazioni e di puntare in alto. Nuove compagne? Con gli acquisti nuovi l’asticella si è alzata, piano piano ci conosceremo meglio ma ci stiamo trovando molto bene».