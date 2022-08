Lukaku, l’Inter rischia di ritrovarlo dopo la sosta! Tutti gli scenari probabili

Lukaku mette nei guai l’Inter in vista del tour de force tra Serie A e Champions League prima della sosta per le Nazionali (QUI l’esito degli esami medici). Il belga salta la Cremonese, il Milan e il Bayern Monaco con il rischio di ritrovarlo a ottobre

STOP LUNGO – Romelu Lukaku mette nei guai l’Inter e Simone Inzaghi. Il belga infatti non solo salterà la sfida di domani con la Cremonese e il derby con il Milan di sabato 3 settembre ma anche la prima notte di Champions League con il Bayern Monaco (mercoledì 7 settembre). Il numero 90 nerazzurro verrà valutato la prossima settimana per capire come procedere, ma il rischio di ritrovarlo poco prima della sosta di fine settembre o addirittura dopo, vale a dire per Inter-Roma, è al momento concreto.

SCENARI – Lukaku, qualora si verificasse lo scenario più estremo, salterebbe anche Inter-Torino, sfida in programma alla sesta giornata di campionato. E probabilmente anche la trasferta europea in Repubblica Ceca contro il Viktoria Plzen (martedì 13 settembre). Nello scenario invece più ottimistico, ma tutto dipenderà da come procederà il recupero, Lukaku potrebbe farcela per Udinese-Inter, ossia l’ultima partita prima della sosta. Queste le stime attuali, ma è certamente una situazione da monitorare settimana per settimana. Intanto l’Inter per il primo derby stagionale e la prima sfida in Champions League dovrà fare senza di lui.