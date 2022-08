Lukaku, niente derby: l’Inter lo perde per più partite. L’esito degli esami

Per Lukaku le possibilità di recupero in vista del derby sono ormai sfumate. L’Inter ha fatto svolgere gli esami strumentali all’attaccante belga, dopo l’infortunio accusato ieri, e l’esito purtroppo è quello di un infortunio vero e proprio. Salterà anche, almeno, l’esordio in Champions League col Bayern Monaco.

L’ESITO DALL’INTER – “Romelu Lukaku si è sottoposto quest’oggi a esami strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, dopo il risentimento muscolare riscontrato nell’allenamento di ieri mattina.

Gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione dei flessori della coscia sinistra.

Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana”.

Fonte: inter.it