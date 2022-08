Longhi: «Inter, Dybala sarebbe andato benissimo per un motivo! Acerbi…»

L’Inter senza Perisic secondo Bruno Longhi ha perso la capacità di saltare l’uomo. Il giornalista torna dunque sul mancato arrivo di Dybala, poi andato alla Roma. Di seguito le sue dichiarazioni nel corso della diretta di Microfono Aperto, in onda sulle frequenze di Radio Sportiva

COLPO MANCATO – L’Inter senza Ivan Perisic secondo Bruno Longhi ha perso la capacità di saltare l’uomo. Secondo il giornalista, Paulo Dybala sarebbe stato l’ideale: «L’Inter ha perso Perisic e non ha un giocatore che sia in grado di saltare l’avversario, uno come Dybala sarebbe andato benissimo. Poi sappiamo tutti com’è andata, è arrivato Lukaku. Penso che di fronte a Lukaku nessuno possa muovere delle obiezioni, poi è chiaro che l’Inter adesso sta pagando una condizione precaria. L’Inter è un diesel con giocatori forti fisicamente che hanno qualche problematica in più ad entrare in forma rispetto a chi ha giocatori più leggeri. In linea generale quando si parla di giocatori tecnici che creano superiorità numerica sono convinto ce ne voglia sempre più di uno».

RISERVA – L’Inter sembrava vicinissima a Francesco Acerbi, ma nelle ultime ore si è capovolta la situazione con il no di Steven Zhang (QUI le ultime). Longhi dice la sua sul difensore: «Su Acerbi si fa un gran can can perché alcuni tifosi hanno intravisto un sorrisino che secondo me non era figlio della soddisfazione per il risultato della partita, ma piuttosto un risolino beffardo per come è arrivato il gol. Stiamo parlando di uno che all’Inter farebbe la riserva perché la rosa non è completa ma non mi pare che sia un acquisto da enfatizzare tanto da creare i presupposti di un rafforzamento importante dell’Inter».