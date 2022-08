Cremonese, lo stato di forma in vista dell‘Inter: brutta partenza

Domani sera a San Siro andrà in scena la gara che vedrà opposte l’Inter e la Cremonese. I neopromossi arrivano alla sfida dopo un buon precampionato e un inizio di stagione non partito sotto i migliori auspici.

STATO DI FORMA – Nonostante un precampionato caratterizzato da ottimi risultati, non è iniziata nel migliore dei modi la stagione della Cremonese di Massimiliano Alvini. Nelle cinque amichevoli disputate in preparazione, la squadra neopromossa ha ottenuto un 5-1 sull’FC Paradiso, un 5-0 sul Fiorenzuola, un 2-0 sulla SPAL, una sconfitta per 4-3 contro il Verona e infine un’altra vittoria contro il Crema per 3-1. A seguire un debutto stagionale sicuramente al cardiopalma, ma vincente, nel Primo Turno della Coppa Italia, con il trionfo per 3-2 sulla Ternana. L’inizio di campionato, invece, è stato – come anticipato sopra – poco ispirato. Nonostante delle buonissime prestazioni, infatti, sono arrivate tre sconfitte nelle prime tre giornate. La Cremonese ha perso per 3-2 al debutto in trasferta contro la Fiorentina (anche a causa della papera di Radu in pieno recupero), per 1-0 sempre in trasferta contro la Roma e infine per 1-2 nell’ultima giornata contro il Torino, in quello che è stato il debutto tra le mura di casa in questa Serie A.

Inter-Cremonese, tutto pronto per la sfida di domani sera

MARCIA DI AVVICINAMENTO – Quella di domani contro l’Inter sarà sicuramente una gara in cui la Cremonese vorrà cercare di non sfigurare. Nonostante le buone prestazioni mostrate, la classifica parla chiaro. E dice, al momento, zero punti. Certo, San Siro non è sicuramente lo stadio migliore dove andare a cercare un risultato positivo, ma questo non vuol dire che gli uomini di Alvini non ci proveranno. La Cremonese, nelle due gare in trasferta, ha messo in difficoltà sia la Fiorentina che la Roma e tenterà di fare lo stesso con l’Inter. Specialmente dopo la brutta caduta di Roma contro la Lazio e l’infortunio di Romelu Lukaku. Una sfida che non si può assolutamente sottovalutare.