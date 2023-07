Lukaku per un euro in più: Inter-Juventus! Terzo incomodo? − CdS

Lukaku può finire in una grande asta internazionale con Inter e Juventus coinvolte. Oltre all’Arabia, spunta una milionaria rivale europea

ASTA − Che intrigo per Romelu Lukaku! In Italia è Inter-Juventus con i nerazzurri che non vogliono farsi soffiare Big Rom dalla rivale più acerrima. Il belga, che ha sempre ribadito di volere solo l’Inter, avrebbe un’accordo di base con il club bianconero. Manca però l’accordo tra Juventus e Chelsea. Qui la carta potrebbe essere Dusan Vlahovic. La Signora lo valuta 70 milioni di euro e proprio i Blues sono alla ricerca di un nuovo centravanti. L’Inter, invece, aspetta il denaro dal Manchester United (André Onana) per affondare il colpo finale con i londinesi. È una corsa contro il tempo. Intanto, si parla anche del possibile inserimento del PSG, che di problemi economici sicuramente non ne ha. Come gli arabi, anche il club francese sarebbe in grado di soddisfare le richieste del Chelsea. L’Inter, dal canto suo, ha un piano ben delineato: offrirà al Chelsea complessivamente 35 milioni di euro, ripartiti tra prestito oneroso a 5 con riscatto a 30.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno