Bisseck e Di Gennaro, oggi doppio fronte di ufficialità per l’Inter: i passaggi

Oggi possibile un doppio annuncio in casa Inter, quello dell’arrivo di Bisseck e del ritorno del portiere Di Gennaro. Per entrambi ultimo passaggio prima della formalità di rito dell’ufficialità.

IN CHIUSURA – Ieri Raffaele Di Gennaro è passato in sede all’Inter, mentre Yann Bisseck è atterrato a Milano. Per il futuro terzo portiere oggi previste le visite mediche, ultimo passaggio prima di annunciare il suo ritorno. Era già in nerazzurro fino al 2012-2013, poi anche nel 2018-2019 ma formalmente senza essere in rosa. Dal 2019 il suo cartellino non era più di proprietà dell’Inter, nella passata stagione ha giocato al Gubbio in Serie C. Oltre a Di Gennaro oggi visite mediche anche per Bisseck, nonostante con l’Aarhus ci sia ancora un minimo dettaglio da sistemare. Ma anche per lui l’affare non è in discussione e l’annuncio è previsto in tempi molto brevi.