Lega Serie A in riunione: ecco le correzioni al protocollo. Risposta a breve

Lega Serie A impegnata nelle discussioni con il Governo e il Comitato Tecnico-Scientifico per trovare un nuovo protocollo. Dopo la riunione avvenuta oggi, secondo quanto riporta “Sport Mediaset”, sono state inviate le correzioni: risposta attesa in 24-48 ore

PROTOCOLLO E NUOVO DOCUMENTO: LA PROPOSTA DELLA LEGA SERIE A

Il mondo del calcio è sempre più impegnato su diversi tavoli per un accordo sulla ripresa. I problemi pratici restano legati alla quarantena in caso di positività, l’organizzazione dei ritiri e la questione della responsabilità penale dei medici sociali. La Lega Serie A, dopo la riunione di oggi, ha inviato un documento scritto alla FIGC e arriverà poi all’attenzione del Governo. Ecco le correzioni proposte, riportate da “Sport Mediaset”: “1) Il ritiro non deve essere obbligatorio: i giocatori, già testati, dovranno essere sottoposti a tampone ogni 4 giorni e al test sierologico ogni due settimane ma in assenza di positività all’interno del gruppo potranno fare ritorno nelle proprie abitazioni. 2) Solo in caso di positività accertata, tutto il gruppo dovrà isolarsi in un “domicilio fiduciario”, vale a tiro nel centro tecnico del club o in un luogo comunque prescelto dalla società per svolgere la quarantena. 3) Cade la responsabilità penale dei medici del club: i responsabili sanitari delle varie squadre saranno in pratica dei “vigilanti”, garanti dell’osservenza delle regole”.