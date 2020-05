Bastoni e il timore per Lautaro Martinez: “Al primo tocco la mette! Inter…”

Bastoni ha ripreso una foto della scorsa stagione in cui è raffigurato insieme a Lautaro Martinez. Il difensore sottolinea con una battuta la forza dell’attaccante, di cui quest’anno è compagno di squadra nell’Inter. Il centrale esalta le caratteristiche della punta argentina

IN UN ANNO TUTTO CAMBIA – In attesa di capire quale sarà il futuro del Toro sul mercato, Alessandro Bastoni esalta il suo compagno di squadra su Instagram. Il centrale pubblica un foto di Parma-Inter della scorsa stagione in cui era intento nella marcatura su Lautaro. Il giovane difensore ha commentato con questa didascalia: “Quando sei un difensore e pensi a come fermare Lautaro Martinez che al primo tocco la insacca, ma poi ti ricordi che quest’anno ce l’hai in squadra”.