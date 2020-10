Lega Serie A, il presidente Dal Pino positivo al coronavirus: il comunicato

Condividi questo articolo

Paolo Dal Pino presidente Lega Serie A

L’ha reso noto proprio la Lega Serie A con una nota ufficiale. Il presidente Paolo Dal Pino è risultato positivo al coronavirus dopo tampone di accertamento. I dettagli

POSITIVO – Paolo Dal Pino ha contratto il coronavirus. La nota ufficiale, diramata in questi minuti, ufficializza l’esito del tampone effettuato ieri: “La Lega Serie A comunica che il Presidente Paolo Dal Pino è risultato positivo al covid-19 in seguito al test effettuato ieri. Il Presidente, sintomatico e in isolamento presso la propria abitazione, seguirà ora le procedure previste dal protocollo sanitario“. Il presidente dovrà ora sottoporsi al periodo di quarantena previsto dai decredi ministeriali. Nella giornata di ieri, tra l’altro, Dal Pino aveva avuto un confronto (in video-collegamento) con il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, dopo il disastro sportivo-istituzionale di Juventus-Napoli.