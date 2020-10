Bucciantini: “Inter, Nainggolan non sarÃ  protagonista perÃ² meglio averlo!”

Bucciantini: “Inter, Nainggolan non sarà protagonista però meglio averlo!”

Marco Bucciantini

Nainggolan sarà ancora un giocatore dell’Inter dopo il mancato accordo tra il club nerazzurro e il Cagliari. Marco Bucciantini, opinionista su “Sky Sport”, ha detto la sua riguardo la permanenza del belga a Milano.

ANCORA INTER – Nainggolan non sarà protagonista ma può dare il suo contributo all’Inter, ne è sicuro Marco Bucciantini su Sky: «Nainggolan resta all’Inter? Sette giocatori per tre ruoli dove si fa tanta fatica e dove ha sempre fatto tre cambi in ogni partita. Io non penso che sarà un motore, luisi sente emotivamente un protagonista delle squadre. Magari quello non lo sarà però tre giocatori: lui, Perisic ed Eriksen che sperano di essere i motori di questa Inter, non lo saranno. Però sempre meglio averceli nella macchina perché ti possono dare tanta qualità».