Juventus-Napoli: rinviata la decisione sul 3-0? La motivazione

Juventus-Napoli di ieri sera non si è disputata per la mancata presentazione del Napoli bloccato dalla decisione della ASL di Napoli. Il giudice sportivo potrebbe però rinviare la decisione per un supplemento di indagine

Ieri notte non si è disputata Juventus-Napoli a causa dell’assenza del Napoli, bloccato da una decisione della ASL di Napoli. Il 3-0 a tavolino per i bianconeri sembra essere scontato, ma potrebbe essere rinviata la decisione. Secondo “Sky Sport 24” il giudice, che ha acquisito anche la documentazione del Napoli, potrebbe rinviare la decisione chiedendo un supplemento di indagini.